Safe orthopaedics : Accord de distribution avec Wenzel Spine

(CercleFinance.com) - Safe Orthopaedics a annoncé hier la signature d'un accord de distribution des produits Safe aux Etats-Unis par Wenzel Spine et d'un accord de fabrication entre Wenzel Spine et Safe Medical.



Les sociétés ont également entamé des discussions stratégiques afin de maximiser les synergies commerciales.



Wenzel Spine est une société de technologie et de services médicaux qui se concentre sur la fourniture de solutions chirurgicales et de diagnostiques mini-invasives pour le traitement des troubles de la colonne vertébrale.



L'accord prévoit que Wenzel Spine et Safe Orthopaedics commencent immédiatement à distribuer les technologies prêtes à l'emploi de Safe Orthopaedics (vis pédiculaires MIS et technologies d'augmentation vertébrale) et les implants Wenzel Spine dans tous les États-Unis.



