Royal dutch shella : Vise la neutralité carbone d'ici 2050

(CercleFinance.com) - Shell annonce ce jeudi souhaiter devenir une entreprise à émission nette de carbone nulle d'ici 2050 ou plus tôt, conformément aux objectifs de l'accord de Paris sur le changement climatique.



Le géant anglo-néerlandais de l'énergie a ainsi déclaré qu'il prévoyait de réduire l'empreinte carbone nette des produits qu'il vend aux clients d'environ 65% d'ici 2050, contre un objectif précédent de 50%.



L'entreprise prévoit également de réduire l'intensité de dioxyde de carbone de ses produits d'environ 30% d'ici 2035, contre environ 20% auparavant.



'La société et nos clients n'attendent rien de moins', a déclaré Ben van Beurden, CEO de Shell.





