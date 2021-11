Royal dutch shella : Vers une structure simplifiée, avec un siège en G-B

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Shell a dévoilé lundi un projet de simplification de sa structure devant se traduire par l'établissement au Royaume-Uni de sa résidence fiscale, jusqu'ici basée aux Pays-Bas.



Le groupe pétrolier anglo-néerlandais explique que sa proposition vise à mettre fin à une structure duale qui se caractérisait par la co-existence d'actions de types 'A' et 'B', via la mise en place d'une ligne unique de cotation.



Si ces titres resteront cotés à Londres, Amsterdam et New York, le géant énergétique prévoit de déménager son siège social, aujourd'hui situé à La Haye, vers la Grande-Bretagne.



Cela signifie que les réunions de son conseil d'administration et de son comité exécutif auront désormais lieu à Londres, où seront également basés son directeur général et son directeur financier.



Se disant attaché à ses racines néerlandaises, Shell prévoit de maintenir à La Haye ses activités regroupant les projets, la technologie, l'amont, le gaz intégré et les énergies renouvelables.



Toutes ces résolutions - qui incluent également un projet de changement de dénomination sociale de Royal Dutch Shell plc en Shell plc - seront soumises au vote des actionnaires à l'occasion d'une prochaine assemblée générale.



Ce projet de simplification était applaudi par le marché lundi matin, puisque les actions 'A' cotées à Londres grimpaient de 2,4% tandis que les titres 'B' progressaient d'environ 2%.



