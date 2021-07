Royal dutch shella : Vers un appel du jugement de La Haye

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Shell a annoncé mardi son intention de faire appel d'une décision de justice le contraignant à réduire davantage ses émissions de carbone.



'Nous convenons que des mesures urgentes sont nécessaires et nous accélérerons d'ailleurs notre transition en vue d'un objectif de zéro émission', explique dans un communiqué le directeur général du groupe, Ben van Beurden.



'Mais nous allons faire appel car nous estimons qu'une décision de justice prise à l'encontre d'une seule entreprise n'est pas efficace', a-t-il poursuivi.



'Ce dont nous avons besoin, ce sont des politiques claires et ambitieuses susceptibles de permettre la mise en oeuvre de changements fondamentaux dans l'ensemble du système énergétique', a souligné Ben van Beurden.



Le 26 mai dernier, la cour du district de La Haye (Pays-Bas) avait ordonné au groupe de réduire de 45% ses émissions de gaz à effet de serre avant la fin 2030, en comparaison de 2019, donnant ainsi raison aux ONG qui avaient attaqué le groupe en justice.



