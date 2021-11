Royal dutch shella : Vaste projet de valorisation des déchets à Singapour

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Shell a annoncé mardi la construction à Singapour d'une unité de valorisation d'huile de pyrolyse, une technologie permettant de transformer des déchets plastiques en composés chimiques d'origine circulaire.



L'unité, dont la mise en production est prévue à horizon 2023, sera installée au sein de sa raffinerie de Pulau Bukom. Avec une capacité annuelle de 50.000 tonnes, soit l'équivalent de 7,8 milliards de sacs plastiques traités, elle sera la plus importante d'Asie.



Le site recyclera des plastiques difficiles à traiter - qui étaient destinés à la décharge - afin d'obtenir un liquide pouvant être utilisé comme matière première chimique, par exemple dans la fabrication de pneumatiques ou de matelas.



Dans son communiqué, Shell évoque une demande grandissante de la part de ses clients en Asie, un premier contrat d'approvisionnement ayant d'ores et déjà été signé avec le groupe chimique et pharmaceutique Asahi Kasei.



Toujours à Singapour, Shell a annoncé hier avoir commandé trois ferries électriques en vue de permettre à ses salariés de gagner l'île de Bukom, où est implanté son vaste complexe pétrochimique, via un mode de transport durable.



Les navires seront livrés à partir de 2023.



