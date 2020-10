Royal dutch shella : Un broker décèle une opportunité, le titre gagne 3%

(CercleFinance.com) - Shell gagne plus de 3% à Amsterdam alors que Barclays a annoncé ce vendredi avoir relevé à 'conserver' sa recommandation sur le titre, voyant une 'opportunité' dans les changements annoncés par le groupe énergétique.



L'intermédiaire britannique explique que Shell a su apaiser ses craintes en présentant hier un nouveau cadre financier.



'Ce nouveau cadre établit des priorités claires en ce qui concerne la croissance du dividende, la réduction de l'endettement, le versement d'une rémunération additionnelle aux actionnaires et l'augmentation des investissements', se félicite Barclays.



D'après les calculs de Barclays, Shell pourrait atteindre ses nouveaux objectifs en termes de dette dès la fin de l'année 2021, ce qui pourrait libérer entre deux et six milliards de dollars de rémunération pour les actionnaires.



