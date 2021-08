Royal dutch shella : Un accord GNL avec le brésilien Copergas

(CercleFinance.com) - Shell a annoncé hier soir la signature d'un accord avec le distributeur brésilien de gaz Copergas, qu'il approvisionnera en gaz naturel liquéfié au cours des deux années à venir.



Ce contrat de vente prévoit la fourniture de quelque 750.000 m3 de GNL par jour à partir de janvier 2022, puis d'un million de m3 par jour en 2023.



L'accord intervient après le lancement, l'an dernier, d'un appel d'offres de Copergas visant à diversifier ses sources d'approvisionnement et à obtenir des tarifs plus compétitifs.



Huit entreprises avaient répondu à l'appel d'offres, soumettant au total 18 propositions.



Deuxième producteur de gaz naturel au Brésil, Shell revendique l'un des plus importants portefeuilles mondiaux de gaz naturel liquéfié à l'heure actuelle.



