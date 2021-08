Royal dutch shella : SSB s'engage dans le projet gazier Timi, en Malaisie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Shell annonce que sa filiale Sarawak Shell Berhad (SSB) a pris une décision finale d'investissement (FID) dans le projet de développement gazier de Timi (Malaisie), auprès de ses partenaires Petronas Carigali Sdn Bhd et Brunei Energy Exploration.



Le développement de Timi s'appuiera sur la première plate-forme de SSB en Malaisie, structure alimentée par un système d'énergie renouvelable hybride solaire et éolien. Cette opération 'démontre les capacités de Shell à innover et à réaliser des projets sûrs, fiables et durables, conformément à notre engagement à atteindre zéro émission nette d'ici 2050 en phase avec la société', assure Wael Sawan, directeur de Shell Upstream.



Le développement de Timi est conçu pour atteindre jusqu'à 50 000 barils d'équivalent pétrole par jour (bep/j) de production de pointe.



Shell Malaysia vise à diriger la transition énergétique du pays en augmentant les investissements dans des solutions énergétiques à faible émission de carbone, tout en poursuivant des investissements en amont.



