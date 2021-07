Royal dutch shella : Rejoint un projet norvégien de production d'hydrogène

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Shell a signé un protocole d'accord en vue de faire partie d'un projet portant sur la production à grande échelle d'hydrogène depuis le terminal gazier de Nyhamna, dans le centre de la Norvège.



En vertu de l'accord, le géant de l'énergie va étudier les opportunités liées au développement du 'Aukra Hydrogen Hub', appelé à produire de l'hydrogène propre à partir du gaz naturel émis sur ce centre côtier norvégien.



L'hydrogène ainsi produit pourrait être utilisé en vue de décarboner les industries locales, de servir de carburant sans pétrole pour le transport maritime et routier, voire d'être exporté vers les consommateurs européens d'hydrogène.



Shell, qui est très présent dans la région d'Aukra où il exploite déjà une plateforme gazière et des infrastructures de transport et de stockage d'énergie, rejoint ainsi un projet créé autour de la municipalité d'Aukra, d'Aker Clean Hydrogen et de CapeOmega.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.