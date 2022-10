Royal dutch shella : Participation de 9,375% dans le projet NFS au Qatar

(CercleFinance.com) - Shell a annoncé hier avoir été sélectionné pour participer au projet North Field South (NFS), au Qatar.



Shell obtiendra une participation de 9,375 % dans le projet NFS de 16 millions de tonnes de GNL par an sur un total de 25% disponible pour les partenaires internationaux. Qatar Energy détiendra les 75% restants.



' Je suis ravi que le partenariat stratégique de Shell avec QatarEnergy soit encore approfondi grâce à notre participation au projet North Field South. Le GNL joue un rôle clé dans la fiabilité du système énergétique et nos investissements avec QatarEnergy soutiendront la transition énergétique et la sécurité énergétique, deux des défis les plus fondamentaux auxquels le monde est confronté aujourd'hui', a réagi Ben van Beurden, directeur général de Shell.





