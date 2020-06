Royal dutch shella : Partenariat avec IBM à destination du secteur minier

(CercleFinance.com) - Shell et IBM ont annoncé mercredi s'allier dans le cadre d'une plateforme de services numériques destinée aux entreprises du secteur minier.



Les deux groupes indiquent avoir co-développé une place de marché commune baptisée 'Oren' visant à aider les compagnies minières à améliorer la gestion de leur sécurité, leur planification et leur efficacité opérationnelle.



La plateforme intègre, entre autres, l'outil Watson de détection des défaillances industrielles d'IBM ainsi qu'une solution de contrôle à distance de l'état de l'huile des équipements mise au point par Shell.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ROYAL DUTCH SHELLA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok