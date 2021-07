Royal dutch shella : Mise en service d'un électrolyseur PEM en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Shell annonce aujourd'hui la mise en service du plus grand électrolyseur PEM (avec une membrane échangeuse de protons) d'Europe produisant de l'hydrogène vert au sein de son site Energy & Chemicals Park Rheinland, à proximité de Cologne (Allemagne).



Cette raffinerie est la première à utiliser cette technologie à si grande échelle, assure Shell. Des plans sont également en cours pour augmenter la capacité de l'électrolyseur de 10 à 100 MW.



Shell a aussi l'intention de produire sur son site de Rheinland du carburant d'aviation durable (SAF) à l'aide de biomasse et d'énergies renouvelables.



Une usine de gaz naturel liquéfié renouvelable (bio-GNL) est également en développement, ajoute la firme.



Shell vise la neutralité carbone à l'horizon 2050 et prévoit de réduire sa production de carburants traditionnels de 55% d'ici 2030.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.