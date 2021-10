Royal dutch shella : Le point d'activité rassure, le titre progresse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Shell a ouvert en hausse jeudi matin après un point d'activité qui lui a permis de livrer de premiers éléments financiers concernant son troisième trimestre.



Dans son communiqué, le géant pétrolier indique que l'ouragan Ida, qui a frappé le Golfe du Mexique à la fin de l'été, devrait impacter son bénéfice ajusté et son flux net de trésorerie opérationnelle (CFFO) à hauteur de 400 millions de dollars sur le trimestre écoulé.



Pour ce qui concerne sa branche de gaz, Shell estime avoir généré une production comprise entre 890.000 et 950.000 barils équivalent pétrole par jour au cours du trimestre.



Sur le marché du GNL, particulièrement tendu à l'heure actuelle, le groupe dit attendre des volumes compris entre sept et 7,5 millions de tonnes, une performance jugée décevante par les analystes et que la direction attribue à des problèmes d'alimentation et de maintenance sur plusieurs unités de production.



Shell a néanmoins souligné que les résultats dégagés par sa branche de trading de gaz devraient être supérieurs à ceux générés au cours du deuxième trimestre.



Globalement, les investisseurs semblaient accueillir ces annonces avec soulagement au vu des tensions qui s'intensifient sur le marché de l'énergie.



'Dans l'ensemble, nous considérons cette publication comme positive, essentiellement du fait des commentaires évoquant une amélioration du trading dans le GNL au cours du trimestre', souligne-t-on chez RBC.



Shell a prévu de publier ses résultats de troisième trimestre le 28 octobre. En attendant ces chiffres définitifs, l'action 'A' cotée à la Bourse de Londres grignotait 0,2% jeudi en début de matinée.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.