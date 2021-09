Royal dutch shella : La production fortement impactée par Ida

(CercleFinance.com) - Shell annonce avoir détecté des dommages sur ses installations offshores dites 'West Delta-143' dans le golfe du Mexique, à la suite du passage de l'ouragan Ida.



Si la plateforme Perdido et le Turritella, son navire FPSO (Unité flottante de production, de stockage et de déchargement) ont pu rester en activité, près de 80% de la production exploitée par Shell dans le golfe du Mexique est actuellement à l'arrêt, souligne la société.



' Lorsque nous serons en mesure de déployer en toute sécurité du personnel au large de ces actifs, nous procéderons à des inspections supplémentaires et travaillerons pour rétablir la production dès que possible ', assure Shell.





