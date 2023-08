Royal dutch shella : La plateforme Timi entre en production en Malaisie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Shell fait savoir que sa filiale Sarawak Shell Berhad (SSB) a annoncé que la production de gaz avait démarré sur sa plateforme Timi, en Malaisie, dans le cadre du contrat de partage de production (PSC) SK318.



Timi constitue la première plate-forme de tête de puits de Shell en Malaisie, alimentée par un système d'énergie hybride solaire et éolien.



Cette plate-forme sans pilote est également plus rentable, car elle est environ 60 % plus légère qu'une plate-forme de tête de puits de forage conventionnelle.



' Timi démontre que nous générons plus de valeur avec moins d'émissions ', a déclaré Zoe Yujnovich, directrice du gaz intégré et de l'amont chez Shell.



Timi est conçue pour produire jusqu'à 50 000 barils d'équivalent pétrole par jour de gaz au pic de production et évacuer son gaz via un nouveau pipeline de 80 kilomètres jusqu'au centre de production.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.