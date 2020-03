Royal dutch shella : 'incertitude significative' avec le COVID-19

(CercleFinance.com) - Royal Dutch Shell a indiqué s'attendre à une 'incertitude significative' dans les conditions macro-économiques, en particulier en ce qui concerne le prix et la demande de pétrole et de gaz, en raison de l'épidémie de COVID-19.



L'évolution récente de l'offre de pétrole a entraîné une nouvelle volatilité sur les marchés des matières premières, a expliqué mardi le groupe pétrolier dans son rapport trimestriel.



Shell prévoit ainsi de comptabiliser des charges après impôts comprises entre 400 millions de dollars et 800 millions de dollars pour le premier trimestre.



