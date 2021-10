Royal dutch shella : Ida passé, la plateforme Olympus reprend son activité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Après plus d'un mois d'arrêt dû au passage de l'ouragan Ida, Shell a annoncé hier la reprise de la production sur sa plateforme pétrolière Olympus, située en plein coeur du Golfe du Mexique.



Suite à un certain nombre de réparations effectuées au niveau de l'installation, la production a été relancée de manière sécurisée et avec succès, indique le groupe énergétique dans un communiqué.



Les deux autres plateformes de la zone, Mars et Ursa, demeurent en revanche fermées.



Si certaines de ses activités ont repris, la raffinerie Shell Norco Manufacturing Complex, située sur les rives du Mississipi, reste elle aussi à l'arrêt en raison de la détection d'hydrocarbure à des niveaux très légers sur le site.



L'unité devrait reprendre son fonctionnement normal entre la mi-octobre et la mi-novembre, assure Shell.



D'autres installations situées dans le Golfe du Mexique, comme Appomattox, Enchilada/Salsa, Auger, Perdido et Stones, ont également repris leur production, indique le groupe dans son communiqué.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.