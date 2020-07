Royal dutch shella : Enregistre une perte trimestrielle de 18,1 Mds$

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Royal Dutch Shell a annoncé une perte nette de 18,1 milliards de dollars au deuxième trimestre après avoir enregistré une charge de 16,8 milliards de dollars au quatrième trimestre, principalement pour amortir la baisse des prix du pétrole.



Le géant pétrolier anglo-néerlandais a revu ses perspectives de prix et de marge de raffinage à moyen et long terme en réponse à la pandémie COVID-19, en plus de l'effondrement de la demande sur le marché de l'énergie.



Le résultat reflète la baisse des prix du pétrole, du GNL et du gaz, des marges de raffinage plus faibles, ainsi que des ventes plus faibles, a déclaré le groupe.



Le bénéfice ajusté s'est élevé à 600 millions de dollars au deuxième trimestre, la société ayant bénéficié de la vigueur des échanges de brut et de produits pétroliers, ainsi que de coûts d'exploitation inférieurs.



