Royal dutch shella : Dividende trimestriel en euros et en livres sterling

(CercleFinance.com) - Shell annonce aujourd'hui que son conseil d'administration a approuvé le versement en livres sterling et en euros du dividende intérimaire du premier trimestre 2021. Celui-ci avait été annoncé le 29 avril 2021 à 0,1735 USD par action ordinaire A et action ordinaire B.



Ainsi, les dividendes des Actions A seront payés, par défaut, en euros au taux de 0,1426 E par Action A tandis que les dividendes sur les actions B seront payés, par défaut, en livres sterling au taux de 12,26 pence par Action B, précise Shell qui s'est appuyé sur la base moyenne des taux de change du marché entre les 2 et 4 juin.



Le dividende sera payable le 21 juin 2021 aux membres dont les noms étaient inscrits au Registre des membres le 14 mai 2021, ajoute la société.



