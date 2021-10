Royal dutch shella : Deux nominations au sein de la direction des Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Shell annonce aujourd'hui que Wael Sawan, actuel directeur de l'activité 'Upstream' sera nommé directeur 'Integrated Gas and Renewable and Energy Solutions (R&ES)' à compter du 25 octobre.



Il succédera à Maarten Wetselaar, qui quittera l'entreprise après plus de 25 ans de bons et loyaux services.



Wael Sawan restera membre du comité exécutif dans ses nouvelles fonctions et restera basé aux Pays-Bas.



Shell annonce par ailleurs que Zoë Yujnovich, actuelle Executive Vice President en charge des activités 'Conventional Oil & Gas', succèdera à Wael Sawan en tant que directrice 'Upstream' à compter du 25 octobre 2021.



Elle rejoindra le Comité Exécutif par la même occasion. Et sera également basée aux Pays-Bas.





