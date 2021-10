Royal dutch shella : Deux accords pour l'énergie solaire au Royaume-Uni

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Shell a annoncé lundi la signature d'accords avec deux développeurs britanniques de systèmes photovoltaïques solaires en vue de la conduite de nouveaux projets en Royaume-Uni.



Le géant énergétique indique avoir scellé un accord-cadre avec Island Green Power, un spécialiste des énergies renouvelables, pour le développement de plusieurs projets solaires photovoltaïques dans le pays, accompagnés de systèmes de stockage, représentant des capacités des plus de 700MW.



Shell s'est par ailleurs associé avec Clearstone Energy dans le cadre d'un certain nombre de projets solaires prévus dans le sud-est de l'Angleterre pour quelque 100 MW de capacités.



Les deux partenariats restent soumis à des décisions finales d'investissement, précise Shell dans un communiqué.



La stratégie de transition énergétique de Shell vise à atteindre la neutralité carbone à horizon 050.



