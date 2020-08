Royal dutch shella : Décision finale d'investissement au Brésil

(CercleFinance.com) - Le consortium Libra, dont fait partie Shell, a annoncé mercredi avoir pris une décision finale d'investissement concernant le recours à une troisième unité flottante de production et de stockage (FPSO) pour un projet en eaux profondes au Brésil.



Le groupement, conduit par le groupe pétrolier brésilien Petrobras, a décidé d'avoir recours au navire Mero-3 pour ce champ situé dans le bassin pré-salifère de Santos, à 170 kilomètres au large de Rio de Janeiro, dans une profondeur d'eau de 2100 mètres.



Les deux premiers navires mobilisés, Mero-1 et Mero-2, affichent chacun une capacité estimée autour de 180.000 barils équivalent pétrole par jour.



Le consortium à l'origine du projet est composé de Petrobras (40%), Shell (20%), Total (20%), ainsi que les compagnies chinoises CNPC (10%) et CNOOC (10%).



