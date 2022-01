Royal dutch shella : Débute la production d'hydrogène vert à Zhangjiakou

(CercleFinance.com) - Shell annonce avoir débuté la production d'hydrogène vert dans la ville de Zhangjiakou, en Chine. Le projet fait partie de la joint-venture entre Shell China et Zhangjiakou City Transport Construction Investment Group Co. Ltd, créée en novembre 2020.



L'électrolyseur développe une puissance de 20 MW, puissance qui devrait être portée à 60 MW au cours des deux prochaines années.



Utilisant l'énergie éolienne terrestre, le projet fournira initialement de l'hydrogène vert pour alimenter une flotte de plus de 600 véhicules à pile à combustible dans la zone de compétition de Zhangjiakou pendant les Jeux olympiques d'hiver.



Après les J.O., l'hydrogène sera utilisé pour les transports publics et commerciaux dans la région Pékin-Tianjin-Hebei, contribuant à décarboner le secteur de la mobilité, précise la société.



