Royal dutch shella : Cession d'actifs dans le Sahara égyptien

(CercleFinance.com) - Shell a annoncé mardi qu'il allait céder ses activités dites 'amont' dans le désert occidental d'Egypte à des filiales de Cheiron Petroleum et Cairn Energy pour un montant de 646 million de dollars.



A cette somme pourraient s'ajouter des paiements susceptibles de représenter quelque 280 millions de dollars d'ici à 2024, en fonction de l'évolution des cours pétroliers et de l'avancement des projets, précise le groupe dans un communiqué.



Le périmètre cédé inclut 13 concessions situées dans le Sahara ainsi que la participation de Shell dans la compagnie pétrolière Badr El-Din Petroleum Company (BAPETCO).



Shell explique que l'opération s'inscrit dans le cadre de ses efforts visant à recentrer sa division 'amont' (exploration) vers des activités plus résistantes et plus compétitives.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel