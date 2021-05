Royal dutch shella : Cède l'une de ses activités aux Philippines

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Shell a annoncé hier soir que sa filiale néerlandaise, Shell Petroleum N.V., avait signé un accord avec Malampaya Energy XP (une filiale d'Udenna Corporation) afin de lui céder la totalité de SPEX (Shell Philippines Exploration B.V.).



SPEX détient notamment une participation d'exploitation de 45% dans le champ gazier de Malampaya, aux Philippines. Depuis son ouverture en 2002, ce champ fournit une part importante de la demande énergétique des Philippines. ' Il continuera d'alimenter le pays avec du gaz local après une transition en toute sécurité ', précise Shell.



Le montant de la transaction est annoncé à 380 M$ avec des paiements supplémentaires échelonnés entre 2022 et 2024, et pouvant grimper jusqu'à 80 M$ en fonction du rendement des actifs et de leurs prix.



La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de 2021, indique Shell qui précise au passage que l'accord n'aura aucun impact sur les autres activités de l'entreprise dans le pays.







