Royal dutch shella : Bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Royal Dutch Shell s'adjuge plus de 2% à Amsterdam, soutenu par Berenberg qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat', mais avec des objectifs de cours laissé inchangé à 1450 pence pour l'action B et abaissé de 17 à 16 euros pour l'action A.



'L'action a chuté d'environ 50% cette année, et tandis que l'environnement demeure très difficile à court terme, Shell s'est adapté à un environnement de prix bas, laissant un biais risque-rendement de plus en plus attractif pour le titre', explique le broker.



