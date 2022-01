Royal dutch shella : AlphaValue relève à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a relevé mercredi sa recommandation sur le titre Shell, portée à 'achat' contre 'accumuler' jusqu'ici, avec un objectif de cours maintenu à 2246 pence.



Le bureau d'études indépendant explique avoir revu à la hausse ses prévisions sur les cours pétroliers, tablant désormais sur un baril de Brent à 75 dollars en moyenne cette année puis de 65 dollars en 2023.



Ses précédentes prévisions visaient un baril de 70 dollars en 2022 et de 55 dollars l'an prochain.



AlphaValue, qui relève en conséquence son objectif de bénéfice net de l'ordre de deux milliards de dollars pour Shell cette année, rappelle que la distribution aux actionnaires devrait s'accroître avec l'amélioration des perspectives du groupe pétrolier.



