Royal dutch shella : Acquisition dans les services de télépéage

(CercleFinance.com) - Shell a annoncé lundi l'acquisition de MSTS Tolls, un prestataire européen de services de télépéage qu'il va racheter à l'américain TreviPay.



Dans un communiqué, le groupe énergétique justifie l'opération par sa volonté de continuer à simplifier les opérations de gestion de la flotte qu'il propose à ses clients.



'MSTS Tolls, avec son portefeuille de produits innovants et sa profonde connaissance du domaine du péage, va permettre à Shell d'offrir à ses clients une expérience de premier plan en matière de transport routier commercial en Europe', explique-t-il.



MSTS Tolls gère les cartes de péage, les paiements et les contrats auprès de plusieurs sociétés de péage européennes, ce qui permet aux transporteurs routiers de se concentrer sur leur coeur de métier.



La finalisation de l'acquisition est attendue d'ici à la fin de l'année.



