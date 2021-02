Royal dutch shella : Accélère sa stratégie 'zéro émission'

(CercleFinance.com) - Shell a annoncé jeudi qu'il comptait accélérer sa stratégie visant à réduire ses émissions de CO2 et à devenir un fournisseur d'énergie à émissions nettes nulles.



Le groupe anglo-néerlandais - qui présente son choix comme un levier de création de valeur pour les actionnaires - s'attend notamment à ce que sa production d'hydrocarbures ait atteint un pic lors de l'exercice 2019.



Shell dit désormais prévoir une réduction de sa production de pétrole de l'ordre de 1% à 2% par an, à la fois sous l'effet de ses cessions d'actifs et de l'épuisement naturel de ses gisements.



Afin de rééquilibrer son portefeuille d'activités, Shell prévoit de consacrer chaque année entre cinq et six milliards de dollars à ses nouveaux 'piliers' de croissance à savoir la distribution, les énergies renouvelables et les solutions énergétiques, dont l'hydrogène.



Ses activités 'transitionnelles' comme le gaz intégré et la chimie feront, elles, l'objet d'investissements compris entre huit et neuf milliards de dollars par an, là où l branche aval bénéficiera d'une enveloppe annuelle de l'ordre de huit milliards.



Parallèlement, Shell dit avoir l'intention de continuer à augmenter son dividende à un rythme d'environ 4% par an et de réduire sa nette pour la ramener autour de 65 milliards de dollars.



Toutes ces annonces étaient accueillies sans grand enthousiasme en Bourse jeudi matin, l'action Shell 'A' cotée sur Euronext Amsterdam cédant plus de 2% en fin de matinée.



