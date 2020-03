Roularta : En hausse, des bénéfices plus élevés en 2019

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'éditeur belge Roularta a annoncé une augmentation des ventes et du bénéfice d'exploitation pour l'année 2019, affirmant que les choix stratégiques qu'il avait faits en 2018 avaient démontré leur 'plein effet' l'année dernière. Le titre progresse de plus de 1% à la Bourse de Bruxelles.



Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) de Roularta est passé de 6,3 millions d'euros en 2018 à 23 millions d'euros en 2019.



L'éditeur et le groupe de diffusion ont déclaré que le chiffre d'affaires consolidé pour 2019 avait augmenté de 6,8%, à 295,8 millions d'euros, principalement en raison de l'acquisition de marques féminines en 2018, contribuant positivement aux ventes.



La société désormais sans dette - qui disposait d'une trésorerie de 95,9 millions d'euros fin 2019 - a déclaré que les perspectives de chiffre d'affaires en 2020 restaient positives.



Le groupe - qui produit chaque semaine un grand nombre de magazines pour la Belgique, la France et les Pays-Bas - a toutefois indiqué que les revenus publicitaires restaient 'très volatils' pour les journaux, les médias audiovisuels et les activités Internet.



