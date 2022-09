Rothschild & co : Une nomination dans le conseil global

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rothschild & Co annonce que Sid Mehta a rejoint son activité de conseil global en tant que managing director dans l'équipe du secteur industriel, sous l'autorité d'Adam Reeder, global partner et responsable des produits industriels, Amérique du Nord.



'Sid Mehta jouera un rôle de premier plan dans l'expansion continue de la franchise Industrials en Amérique du Nord et fera partie intégrante des activités industrielles mondiales de l'entreprise', explique l'établissement financier.



Avant de rejoindre Rothschild & Co, il était managing director et responsable de la banque d'investissement dans les technologies industrielles et de la chaîne d'approvisionnement chez Barclays.



