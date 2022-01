Roctool : En convainquant de nouveaux clients hors automobile, Roctool a dégagé des revenus records en 2021

(BFM Bourse) - La stratégie de diversification au-delà de l'automobile, marché historique de Roctool, a porté ses fruits. Le secteur de la beauté, la grande consommation, l'électronique ou le médical ont tiré les ventes à un niveau inédit, en hausse de 27%.

Le réveil de Roctool se confirme. Introduit sur Euronext Growth en 2013, ce représentant savoyard de la "deeptech" (ces entreprises à l'origine de ruptures technologies, selon Bpifrance) n'a pendant des années pas fait grand chose en Bourse, allant même de plus bas en plus bas jusqu'à un plancher historique en décembre 2020. Puis le titre a pris (en deux temps) son élan l'an dernier, enregistrant le meilleur millésime de son histoire en bondissant de 79% grâce à la multiplication de projets industriels.

La publication, lundi, du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise qui développe et commercialise sous licence des technologies de moulages de composites et plastiques reposant sur le principe du chauffage par induction permet au titre de gagner encore 5,69%, à 5,20 euros, valorisant Roctool 23,3 millions d'euros. Depuis le début de l'année, c'est un gain supplémentaire de 20% qu'affiche ainsi le cours.

La société a fait état dans un communiqué d'un chiffre d'affaires historique de 8,24 millions d'euros en 2021, en croissance de 27% par rapport à 2020. Pour la première fois, l'automobile n'est plus le premier débouché, les ventes dans le secteur de la beauté totalisant plus de 3,4 millions d'euros (soit 42% du total), suivi par les produits de grande consommation (18%), l'industrie (17%), l'automobile (13%), l'électronique (6%) et le médical (4%).

Des concessions de licences en forte hausse

Les ventes d'équipements ont reculé de 9% à 4,18 millions d'euros, avec un nombre de systèmes Roctool livrés en légère baisse du fait des restrictions au premier semestre mais un maintien des ventes de "tooling hardware" (composants clefs de la technologie et véritable indicateur de l'utilisation de la technologie). Les prestations de services ont représenté à 1,69 million d'euros (+5%) et les revenus des concessions de licences et redevances ont très fortement augmenté, atteignant 2,37 millions contre 0,32 million en 2020 notamment grâce à un "nouvel accord stratégique majeur avec un grand donneur d'ordre qui a fait le choix de Roctool comme la technologie du futur pour les développements de ses nouveaux produits".

L'accord en question a trait à la nouvelle approche d'Eco Moulding, du groupe, qui permet des économies significatives de CO2. L'Eco Moulding repose sur trois grands piliers : le recours accru à des matières écoresponsables, notamment recyclées ; une maîtrise des meilleures technologies de moulage pour réduire le taux de défaut et l'utilisation de nouvelles technologies de traitement de surface des moules permettant de réduire voire éliminer les opérations secondaires (comme la mise en peinture).

Ainsi, 48% du chiffre d'affaires (soit 3,9 millions d'euros) est représenté par des activités en direct avec des grands donneurs d'ordre, "démontrant le positionnement gagnant de la technologie Roctool comme une technologie de moulage écoresponsable pour les produits de demain".

Recherche d'investisseurs stratégiques

"Après la restructuration de 2020 et les problématiques logistiques liées à la pandémie très marquées sur le T1 (premier trimestre, NDLR), l'année 2021 nous a permis de mesurer la capacité de Roctool à maintenir son plan de marche dans un contexte international complexe. Nous avons ainsi l'immense satisfaction de voir des grandes marques et leurs partenaires travailler de plus en plus en direct avec nous ; de plus, notre initiative d'Eco Moulding lancée fin 2020 démontre, par ses premiers succès, notre capacité d'anticipation stratégique de nos marchés", a commenté Mathieu Boulanger, le directeur général.

La direction mentionne en outre que les résultats détaillés de l'exercice écoulé, prévus le 18 mars, devraient faire apparaître un Ebitda positif, grâce à la croissance importante du chiffre d'affaires et à un mix des ventes produits/services/licences favorable.

Se tournant vers 2022, Roctool met en avant, sans le chiffrer, la qualité de son carnet de commandes. En outre, "La recherche d'investisseurs stratégiques pour accélérer le développement auprès des grands donneurs d'ordre internationaux se poursuit, et des discussions avec certains industriels sont en cours", mentionne la firme au terme de son communiqué.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse