Roche bobois : Rachat de trois franchisés aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Roche Bobois annonce avoir levé l'option unilatérale d'achat dont il bénéficiait pour trois magasins franchisés situés à Atlanta, Houston et Dallas aux Etats-Unis, dans le cadre du Share Purchase Agreement (SPA) signé en novembre 2020.



Le distributeur d'ameublement reprendra ainsi l'ensemble de l'activité, les stocks et le personnel de ces trois magasins, et exploitera ces trois showrooms sur une surface totale de 2.500 m2, sans être toutefois propriétaire des murs.



En 2021, ces trois magasins ont réalisé 11,6 millions de dollars de volumes d'affaires, en croissance de 54%. Cette acquisition sera finalisée dans les trois mois et aura un effet positif sur la croissance du chiffre d'affaires et sur la marge d'EBITDA dès 2023.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel