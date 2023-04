Roche bobois : Prises de profits après le chiffre d'affaires

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Roche Bobois accuse l'un des plus forts replis du marché parisien mardi matin, pénalisé par des prises de profits alors que le groupe d'ameublement haut de gamme a dévoilé son chiffre d'affaires du 1er trimestre.



L' entreprise familiale française, fondée en 1960, indique avoir signé une croissance à deux chiffres de 12% de son activité sur les trois premiers mois de l'année, en dépit d'une base de comparaison devenue exigeante.



Ses ventes ont totalisé 104 millions d'euros, contre 92,9 millions d'euros au premier trimestre 2022, ce qui correspond encore à une croissance de 10,5% à taux de changes constants.



Toutes les zones géographiques de l'enseigne ressortent en croissance, avec en particulier une très bonne performance sur la zone Etats-Unis/Canada qui a enregistré une progression de 24,3% au 1er trimestre.



Seule la chaîne Cuir Center, positionnée sur le milieu de gamme, s'inscrit en repli sur le trimestre (-13,4%) en raison d'un positionnement jugé plus sensible à la conjoncture.



Au 31 mars, le niveau de portefeuille de commandes de Roche Bobois s'élevait à 175,5 millions d'euros, à comparer à 170,2 millions d'euros à la fin 2022.



Au vu du rythme de livraisons actuel, le groupe confirme son objectif d'une nouvelle progression de son chiffre d'affaires au 1er semestre 2023.



Malgré cette publication solide, l'action chutait de 5,1% après ses records historiques atteints la semaine passée. Le titre affiche encore un bond de 32% depuis le début de l'année.



