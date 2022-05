Roche bobois : Mise en place d'un financement à impact

(CercleFinance.com) - Roche Bobois indique avoir mis en place un financement à impact de 30 millions d'euros avec LCL, sa banque de référence, opération qui permet à la chaine d'ameublement d'aligner sa stratégie financière sur ses engagements en matière de développement durable.



A horizon 2026, la marque vise ainsi l'éco-conception de 100% de ses nouveaux produits, un approvisionnement à 100% en bois durables et un engagement dans une trajectoire de réduction de 25% de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre.



Avec cet emprunt, qui s'inscrit donc dans le cadre de sa politique RSE, Roche Bobois entend refinancer 10 millions d'euros de crédits déjà existants auprès de LCL et financer 20 millions de ses besoins d'investissements pour les cinq prochaines années.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel