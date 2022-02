Roche bobois : Dans le vert, un analyste relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Roche Bobois gagne plus de 1% à Paris profitant notamment d'une analyse de Oddo qui maintient sa note 'neutre' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 40 à 41 euros.



Le bureau d'analyses met en avant la publication d'hier soir au sujet des revenus 2021 de l'entreprise, avec un chiffre d'affaires annuel en hausse de 25,5%, à 334 ME (contre 328 ME attendus) et un volume d'affaires record de 639,6 ME, en croissance de 32%.



La dynamique commerciale a été très forte sur l'année pour l'ensemble des zones géographiques et le portefeuille de commandes restant à livrer au 31 décembre 2021 est de 159 ME (+53.6% vs fin 2020), ' laissant augurer un excellent 1er semestre', note le broker.



'Fort de cette publication de chiffre d'affaires, le management s'attend sans surprise à une forte croissance de l'Ebitda 2021 et une belle évolution du chiffre d'affaires au 1er semestre', souligne Oddo.



