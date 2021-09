Roche bobois : Roche Bobois a renoué avec les bénéfices au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Roche Bobois publie un résultat net part du groupe de neuf millions d'euros pour le premier semestre 2021, contre une perte de 1,1 million un an auparavant, et un EBITDA courant doublé à 31,4 millions, soit une marge améliorée de 5,5 points à 19,6%.



Au 30 juin 2021, il affiche un chiffre d'affaires de 159,6 millions d'euros, en croissance de 45,6% (+49,1% à changes constants), 'avec des niveaux d'activité très élevés sur l'ensemble des zones géographiques et en particulier aux États-Unis et en Europe'.



Le distributeur d'ameublement se déclare 'très confiant sur la publication de résultats annuels record en 2021 et table désormais sur un chiffre d'affaires supérieur à 325 millions d'euros et un EBITDA en très forte croissance'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel