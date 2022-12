Rio tinto ord : Kaisa Hietala nommé directrice non exécutive

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce la nomination de Kaisa Hietala en tant que directrice non exécutive et son entrée au conseil à compter du 1er mars 2023.



De nationalité finlandaise, Kaisa Hietala est présentée comme 'une cadre expérimentée avec une solide expérience dans l'aide aux entreprises pour transformer les défis environnementaux en opportunités commerciales et en croissance'.



Elle a commencé sa carrière dans l'exploration pétrolière et gazière en amont et comme vice-présidente exécutive des produits renouvelables chez Neste.



Kaisa Hietala siège déjà aux conseils d'administration d'Exxon Mobil et de Smurfit Kappa Group, une société mondiale d'emballage, et est présidente du conseil d'administration de Tracegrow, une société finlandaise privée d'engrais durables.



