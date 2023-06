Rio tinto ord : Investit pour dessaler l'eau de mer en Australie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto prévoit d'investir 395 millions de dollars dans une usine de dessalement d'eau de mer à Pilbara (Australie-Occidentale), afin de soutenir l'approvisionnement en eau des opérations côtières de l'entreprise et des communautés de la région.



Baptisée ' Dampier Seawater Desalination Plant ', cette usine de dessalement sera située à Parker Point, où Rio Tinto traite ses opérations portuaires de minerai de fer. L'usine aura une capacité initiale de traitement de quatre gigalitres par an avec le potentiel de porter sa capacité de traitement à huit gigalitres.

Le projet comprend aussi la construction d'une nouvelle conduite d'alimentation pour se connecter au réseau d'eau existant.



Sous réserve des approbations, la construction du site devrait commencer en 2024 et l'installation devrait être opérationnelle et produire de l'eau en 2026.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.