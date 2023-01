Rio tinto ord : Hausse globale de la production au 4e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans son point d'activité concernant le 4e trimestre, Rio Tinto indique que la production de minerai de fer dans sa région majeure de Pilbara, en Australie Occidentale, a augmenté de 6% en rythme annuel, pour atteindre 89,5 millions de tonnes, tandis que les envois de minerai de fer ont progressé de 4% dans le même temps, à 87,3 millions de tonnes.



Parmi ses autres matières premières principales, la compagnie minière annonce une hausse de 1% de la production de Bauxite, de +3% pour la production d'Aluminium, de +42% pour le dioxyde de titane et de +1% pour les granulés et concentrés de minerai de fer.



La production affiche en revanche un recul de 1% pour le minerai de cuivre, toujours par rapport au 4e trimestre de l'exercice précédent.



