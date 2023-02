Rio tinto ord : Fournira Marubeni en aluminium

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto et le négociant japonais Marubeni Corporation ont convenu d'une première vente dans le cadre d'un nouvel accord de collaboration stratégique visant à assurer à Marubeni, un approvisionnement durable et fiable en produits d'aluminium responsable.



Cet accord, le premier de ce type au Japon et dans la région Asie-Pacifique, vise à fournir à l'industrie en aval un moyen simple et intégré d'atteindre les objectifs, tels que la réduction de l'empreinte carbone, la divulgation de l'analyse du cycle de vie (ACV) et l'approvisionnement responsable.



Tolga Egrilmezer, chef des ventes et du marketing de Rio Tinto, a déclaré : 'Les consommateurs veulent en savoir plus sur les produits qu'ils achètent et être assurés qu'ils ont été produits de manière responsable et durable. Nous pouvons aider nos clients en aval de la chaîne de valeur de l'aluminium à répondre à cette demande croissante.'



'Grâce à cette collaboration, Marubeni contribuera à la création d'une société décarbonisée en fournissant de l'aluminium responsable', ajoute Daisuke Tsuchiya, directeur d'exploitation de la division Métaux et ressources minérales de Marubeni.



