Rio tinto ord : Finalise l'acquisition de Turquoise Hill

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir finalisé son acquisition de Turquoise Hill Resources Ltd (TRQ) pour environ 3,1 milliards de dollars, une structure canadienne qui exploite principalement la mine mongole d'Oyu Tolgoi.



A travers cette acquisition, Rio Tinto détient désormais une participation directe de 66% dans le projet Oyu Tolgoi, les 34% restants étant détenus par le gouvernement de la Mongolie via Erdenes Oyu Tolgoi.



La transaction a été conclue après l'approbation du tribunal du Yukon au Canada et la majorité des actionnaires minoritaires de TRQ ont soutenu la transaction, indique Rio Tinto.



' Nous avons maintenant une structure de propriété et de gouvernance plus simple et plus efficace, avec notre partenaire le gouvernement de Mongolie', a commenté Bold Baatar, directeur général de Rio Tinto Copper.



Turquoise Hill est devenue une filiale en propriété exclusive de Rio Tinto et les actions de Turquoise Hill cesseront leurs activités.





