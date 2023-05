Rio tinto ord : Dévoile un diamant à 2 millions de dollars

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto a dévoilé la plus récente pièce de joaillerie Argyle Pink Diamonds, qui met en vedette l'un des derniers diamants extraits de la mine Argyle, dans le Kimberley oriental, en Australie-Occidentale.



Exclusivement conçu par le joaillier Solid Gold Diamonds d'Australie occidentale, l'Argyle Rose se distingue par un total de 3,25 carats de diamants roses et bleus rares d'Argyle incrustés dans un motif de rose, entourés de diamants blancs et sertis à la main dans du platine et de l'or 18 carats.



Le coeur de ce bijou unique est un diamant radiant de 1,36 carat, de couleur Fancy Deep Pink, extrêmement rare. Il s'agit de l'un des douze diamants de taille radiante de plus d'un carat et de couleur 1P produits par Argyle au cours des 30 dernières années.



Sinead Kaufman, chef de la direction de Rio Tinto Minerals, a déclaré : ' Je suis ravie de lancer l'Argyle Rose. Cette pierre, qui témoigne d'une riche histoire et d'une provenance extraordinaire, est à la fois un trésor contemporain et un objet de famille pour l'avenir. '



En novembre 2020, l'exploitation minière d'Argyle a cessé, après 37 ans d'activité et une production de plus de 865 millions de carats de diamants bruts.



