Rio tinto ord : Débute la production de la mine Oyu Tolgoi

(CercleFinance.com) - Une cérémonie a réuni aujourd'hui, employés et dirigeants d'Oyu Tolgoi, des représentants du gouvernement mongol et des fournisseurs locaux pour marquer le début de la production souterraine de la mine de cuivre Oyu Tolgoi, dans le désert de Gobi.



Oyu Tolgoi est détenu conjointement par Erdenes Oyu Tolgoi au nom du gouvernement de Mongolie (34%) et Rio Tinto (66%).



Oyu Tolgoi devrait devenir la quatrième plus grande mine de cuivre au monde d'ici 2030 et fonctionner dans le premier quartile de la courbe des coûts d'équivalent cuivre. Elle devrait produire environ 500 000 tonnes de cuivre par an entre 2028 et 2036.



L'exploitation de la mine souterraine représente un investissement de plus de 7 milliards de dollars.



Jakob Stausholm, directeur général de Rio Tinto, a déclaré : ' Le cuivre produit ici contribuera à l'électrification nécessaire pour un avenir sans émissions de gaz à effet de serre et à la croissance des activités de Rio Tinto dans le secteur du cuivre. '



