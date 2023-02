Rio tinto ord : Chute des bénéfices sous-jacents en 2022

(CercleFinance.com) - Rio Tinto lâche près de 3% à Londres après la publication au titre de 2022 d'un bénéfice net sous-jacent en baisse de 38% à 13,3 milliards de dollars et d'un EBITDA sous-jacent en retrait de 30% à 26,3 milliards, pour des revenus en diminution de 13% à 55,6 milliards.



'Notre performance opérationnelle s'est améliorée, comme en témoigne un certain nombre de records établis au second semestre pour notre mine de fer et notre réseau ferroviaire de Pilbara', commente son CEO Jakob Stausholm.



'Malgré des conditions de marché difficiles, nous demeurons résilients en raison de la qualité de nos actifs, de notre excellent personnel et de la solidité de notre bilan', poursuit le dirigeant de la compagnie minière.



Rio Tinto va proposer un dividende de huit milliards de dollars pour l'exercice, soit 492 cents par action, représentant 60% du bénéfice sous-jacent, conformément à sa politique de rendement pour les actionnaires.



