Rio tinto ord : Campagne de recrutement et formation

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir lancé une campagne de recrutement en Australie et en Nouvelle-Zélande, ain d'attirer de nouveaux diplômes dans un large éventail de disciplines comme l'ingénierie, la science des données, les technologies de pointe, la gestion des affaires ou encore la géologie.



Dès le début de 2024, les candidats retenus intégreront un programme de développement d'une durée de deux ans visant à préparer les diplômés à 'diriger, innover et inventer'.

Rio Tinto cherche à recruter près de 150 diplômés australiens et néo-zélandais sur un programme de recrutement mondial de 300 diplômés.



'Au cours du programme, les diplômés seront inspirés par des futuristes et des leaders d'opinion externes des industries créatives qui chercheront à stimuler leur imagination et à les inspirer à résoudre les problèmes et à créer des solutions de différentes manières', met en avant le groupe minier.



