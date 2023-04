Rio tinto ord : Agrandit son aluminerie d'Alma, au Québec

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir débuté les travaux de construction pour augmenter de 202 000 tonnes métriques sa capacité de couler des billettes d'aluminium à faible teneur en carbone et à haute valeur ajoutée à son aluminerie d'Alma, au Québec.



Le centre de coulée existant sera agrandi et accueillera de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie, tels que des fours, un puit de coulée, des refroidisseurs et des systèmes de manutention, d'inspection, de sciage et d'empaquetage.Sa mise en service est prévue pour le premier semestre de 2025.



L'investissement de 240 millions de dollars canadiens (soit 162 ME environ)permettra d'utiliser une plus grande partie de l'aluminium produit par Rio Tinto pour fabriquer des billettes à partir d'hydroélectricité renouvelable.



Selon Rio Tinto, le projet devrait générer des retombées économiques estimées à plus de 200 millions de dollars pour le Québec, créer environ 40 nouveaux emplois permanents et contribuer à soutenir les 770 emplois existants à l'aluminerie d'Alma.



