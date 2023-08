Rio tinto ord : Acquiert 57,74% de Agua de la Falda pour 45 M$

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto a accepté d'acheter la participation de PanAmerican Silver dans Agua de la Falda, une société possédant des concessions d'exploration dans la région prospective d'Atacama au Chili.



Rio Tinto compte créer une coentreprise avec Corporación Nacional del Cobre de Chile (' Codelco ') pour explorer et potentiellement développer les actifs d'Agua de la Falda.



En vertu de l'accord, Rio Tinto acquerra la participation opérationnelle de 57,74 % de PanAmerican Silver dans Agua de la Falda pour 45 millions de dollars et l'octroi de nouvelles redevances de fonderie. Rio Tinto acquerra également 100% des concessions voisines connues sous le nom de propriété Meridian pour 550000$ et l'octroi de nouvelles redevances de fonderie.



Codelco, qui est le plus grand producteur de cuivre au monde et appartient à l'État chilien, détient les 42,26 % restants d'Agua de la Falda.



' Le cuivre est essentiel pour la transition énergétique mondiale, qui est au coeur de la stratégie de Rio Tinto, et le Chili est l'une des sources les plus importantes d'approvisionnement mondial alors que la demande de cuivre dans les énergies renouvelables et l'électrification augmente', a commenté le directeur général de Rio Tinto, Jakob Stausholm.



