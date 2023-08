Rio tinto ord : Accord d'approvisionnement avec H2 Green Steel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce un accord d'approvisionnement pluriannuel avec H2 Green Steel, une startup industrielle établissant une production à grande échelle d'acier vert, portant sur des boulettes à réduction directe de minerai de fer provenant des opérations de la Compagnie minière IOC (Iron Ore Company of Canada) de Rio Tinto.



Ces boulettes représenteront une part importante de l'approvisionnement en minerai de fer de l'usine phare de H2 Green Steel à Boden, en Suède, qui sera l'un des premiers producteurs à grande échelle de fer et d'acier à faible teneur en carbone.



Par ailleurs il est prévu que Rio Tinto achète et revende aussi une partie du surplus de fer briqueté à chaud à faible teneur en carbone (HBI) produit par H2 Green Steel lors de la montée en puissance de sa capacité de production d'acier.



L'usine entièrement intégrée, numérisée et circulaire devrait démarrer ses activités en 2025, transformant les boulettes à réduction directe en HBI, puis fabriquant de l'acier via des fours à arc électrique utilisant de l'hydrogène vert.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.