Reworld media : Rachat d'un site spécialisé dans l'homéopathie

(CercleFinance.com) - Reworld Media a annoncé mercredi l'acquisition d'un site spécialisé dans l'homéopathie et la médecine complémentaire, avec l'objectif de renforcer son titre Top Santé, sa marque phare dans la santé et le bien-être.



Fondé il y a plus de 20 ans par une docteure en médecine et auteure de plusieurs ouvrages dédiés à l'homéopathie, Homeophyto figure parmi les tous premiers sites français spécialisés dans les médecines douces.



Le site affiche une audience de 250.000 visites mensuelles et réunit 20.000 abonnés à sa newsletter.



Reworld précise que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de diversification, qui a récemment donné lieu au lancement de podcasts, d'une chaîne Top Santé TV et à une nouvelle formule du magazine.



Les termes de l'acquisition n'ont pas été dévoilés.



